Автор: Татьяна Алексеева

Пожар в жилом доме в Тулуне

Опубликовано: 07.04.2017 14:16

Чудом остались живы двое маленьких детей в Тулуне. Их спасли соседи из горящего дома. Пока неизвестно, от чего загорелся частный дом, но его хозяева были пьяны.

Они пытались тушить строение сами, забыв про своих малышей - годовалого и трехлетнего. На выручку подоспели соседи. Они и вынесли детей из огня. Родители детей тушили дом таким образом, что он почти окончательно сгорел. Когда пожарные ликвидировали пламя, то обнаружили: предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Жильцы были отключены от электроснабжения за неуплату и самостоятельно незаконно подключились к электрической линии.

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