Автор: Ирина Белогривая

Подготовка к паводкам идет полным ходом

Опубликовано: 07.04.2017 14:14

18 тысяч человек смогут принять пункты временного размещения в случае подтопления населенных пунктов в ходе паводков. В регионе создали необходимый запас продовольствия и питьевой воды, лекарств и горюче-смазочных материалов. А на следующей неделе группировки спасателей выдвинутся в паводкоопасные районы на дежурство.

Чернение и распил льда. Стандартные меры. Главное, по словам специалистов, снять напряжение ледового поля. Спасатели буквально вчера вернулись с севера области. Обследовали реки. Прогноз на паводковый период благоприятный. Весна в этом году ранняя и теплая. Снегозапасы небольшие, толщина льда меньше обычного. Снег сходит постепенно, и всю влагу впитывает земля. Сказывается засушливая осень. "При вскрытии рек мы предполагаем образование заторов. Потому что все эти реки с довольно сложным характером. И в нашем бюллетене мы это указываем. И предупреждаем все службы", - сказал Азат Насыров, начальник ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Реки региона вскрываться начнут почти на полмесяца раньше. Первыми будут Белая, Бирюса, Ока, Иркут. За ними Китой, Уда, Киренга, Нижняя Тунгусска и Лена. Последним ото льда освободится Витим. В этом году спасатели для наблюдения за прохождением паводка снова будут применять беспилотники. Сейчас их авиапарк насчитывает 15 единиц. "В тех местах, где мы раньше их не применяли, опробуем, посмотрим, как они будут себя вести в тех условиях, при тех температурах, при той дальности рек. Не ко всем рекам есть доступ. Особенно к затороопасным участкам", - говорит Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Готовы к паводковому сезону и дорожники. Убирают снег с откосов и кюветов, чистят водопропускные трубы. Впрочем, по словам дорожников за последние 5-6 лет крупных ЧП на автомобильных трассах из-за половодья не было.

Изображения новости