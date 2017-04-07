виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+7
Пт
день
+4/+6
Пт
вечер
-1/+1
Сб
ночь
-1/+1

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.4369
Евро/Рубль:
  60.0827

По данным ЦБР (2017.04.07)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 06.04.2017 (58.63)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Подготовка к паводкам идет полным ходом

Опубликовано: 07.04.2017 14:14

Изображение 18 тысяч человек смогут принять пункты временного размещения в случае подтопления населенных пунктов в ходе паводков. В регионе создали необходимый запас продовольствия и питьевой воды, лекарств и горюче-смазочных материалов. А на следующей неделе группировки спасателей выдвинутся в паводкоопасные районы на дежурство.

Чернение и распил льда. Стандартные меры. Главное, по словам специалистов, снять напряжение ледового поля. Спасатели буквально вчера вернулись с севера области. Обследовали реки. Прогноз на паводковый период благоприятный. Весна в этом году ранняя и теплая. Снегозапасы небольшие, толщина льда меньше обычного. Снег сходит постепенно, и всю влагу впитывает земля. Сказывается засушливая осень. "При вскрытии рек мы предполагаем образование заторов. Потому что все эти реки с довольно сложным характером. И в нашем бюллетене мы это указываем. И предупреждаем все службы", - сказал Азат Насыров, начальник ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Реки региона вскрываться начнут почти на полмесяца раньше. Первыми будут Белая, Бирюса, Ока, Иркут. За ними Китой, Уда, Киренга, Нижняя Тунгусска и Лена. Последним ото льда освободится Витим. В этом году спасатели для наблюдения за прохождением паводка снова будут применять беспилотники. Сейчас их авиапарк насчитывает 15 единиц. "В тех местах, где мы раньше их не применяли, опробуем, посмотрим, как они будут себя вести в тех условиях, при тех температурах, при той дальности рек. Не ко всем рекам есть доступ. Особенно к затороопасным участкам", - говорит Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Готовы к паводковому сезону и дорожники. Убирают снег с откосов и кюветов, чистят водопропускные трубы. Впрочем, по словам дорожников за последние 5-6 лет крупных ЧП на автомобильных трассах из-за половодья не было.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4856231212616 Sec.