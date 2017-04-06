Автор: Екатерина Лыкова

Более 250 школьников Приангарья стали юнармейцами

Опубликовано: 06.04.2017 18:22

Патриоты с детства. Больше 250 школьников Приангарья стали юнармейцами. Иркутск - один из первых городов России, где появилось такое движение, в том числе благодаря ветеранам. Для юнармейцев создадут военно-патриотической центр. Об этом говорили на встрече актива Совета ветеранов с мэром Дмитрием Бердниковым.

В центре юнармейцы будут изучать военную подготовку, судо- и авиамоделирование, робототехнику и радиодело. Учреждение планируют открыть в новом учебном году на территории бывшей воинской части на улице Пискунова. Также на встрече обсудили празднование Дня Победа. В Иркутске к 9 Мая пройдут акция "Ветеран живет рядом" и фестиваль авторской поэзии "Связь поколений".

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