Автор: Ирина Белогривая

Спортобзор

Опубликовано: 06.04.2017 17:47

Пятеро хоккеистов покидают "Байкал-Энергию". А в поселке Аршан республики Бурятии сильнейшие альпинисты Сибири будут соревноваться с скайранинге. Подробности в спортивном дайджесте.

Чемпионат Сибири по альпинизму стартует завтра в поселке Аршан республики Бурятия. Спортсмены будут состязаться в дисциплине скайранинг. Скоростной забег альпинисты совершат на пик Любви. Дистанций будет две - взрослая и детская. На участие уже подали более сотни заявок. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены региона. На сегодня рекорд трассы составляет 55 минут.

Пять игроков "Байкал-Энергии" покидают клуб. Статус свободных агентов получили полузащитники Андрей Ковалев, Максим Ширяев, Илья Грачев, нападающий Михаил Красиков и вратарь Алексей Савельев. Контракты игроков с клубом истекли. Как говорится в сообщении пресс-службы "Байкал-Энергии", селекционная кампания в команде продолжается. Состав мастеров на следующий сезон продолжат комплектовать. С кандидатами сейчас ведут активные переговоры. Правда, имен пока не называют.

Игры "Иркута" с баскетбольным клубом "Новосибирск" перенесли на день позже. Встречи состоятся в Новосибирске 9 и 10 апреля. Это первые матчи "Иркута" в рамках полуфинальной серии суперлиги-1. Напомним, до этого наши баскетболисты в прямом смысле вырвали путевку в полуфинал у действующего чемпиона - баскетбольного клуба "Сахалин".