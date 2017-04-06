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Автор:
Маргарита Кислицына

Пятилетний шахматист стал чемпионом областного центра

Опубликовано: 06.04.2017 17:44

Изображение Ход конем. Пятилетний иркутянин Артур Широколобов стал чемпионом города по классическим шахматам. Мальчик с легкостью обыгрывает взрослых. Но самые главные победы еще впереди. С кем мечтает сразиться на черно-белом поле юный вундеркинд, расскажем далее.

Шансов на победу не оставляет. Ферзевый гамбит, испанская партия, сицилианская защита, дебют Орангутанга - шахматными приемами, известными не всем взрослым, виртуозно владеет пятилетний Артур.

Основы шахматной игры Артуру в три года показала тетя. В пять лет попросился в шахматную школу. С тех пор в семье Широколобовых с игры на черно-белом поле начинается каждое утро. Занятия шесть дней в неделю. За полгода тренировок у Артура не осталось соперников ни среди сверстников, ни среди родственников. Если соревноваться, только с профессионалами - школьниками и взрослыми.

За победами сына пристально наблюдает мама. Рассказывает, сначала пятилетнего конкурента воспринимают несерьезно. Тем тяжелее проигрыш. "Обычно они садятся и отношение такое, что я его без проблем выиграю, шпана тут сидит. А получается... Когда они видят, что ситуация такая, что он явно обыграет, они, конечно, нервничают, переживают", - говорит Лина Широколобова, мама Артура.

Этой весной Артур стал чемпионом города по классическим шахматам. Причем не в своей возрастной категории. Победа принесла мальчику третий юношеский разряд. Однако этот результат амбициозного и талантливого шахматиста не устраивает. "Он мне сказал как-то: Вот Магнус Карлсен - шестнадцатый, а когда я буду чемпионом мира, я буду каким по счету? Я говорю: ну вот в 2018-м Сергей Корякин обещал сразиться за титул чемпиона, и мы очень верим, что он станет чемпионом. Может быть, ты тогда будешь восемнадцатым. Он: Да, наверное, пусть Сергей Корякин будет семнадцатым, а я буду восемнадцатым, так уж и быть", - рассказала Кристина Виньковская, старший тренер, вице-президент Иркутской шахматной федерации.

Тренер считает: секрет в том, что от шахмат маленький сибирский Корякин - так прозвали мальчика на турнире - совсем не устает. И кто знает, может быть, детское увлечение перерастет для Артура в спортивную карьеру.

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Пятилетний шахматист стал чемпионом областного центра
Анонимный посетитель 6 апреля 2017 г., 18:11
 
Сообщений: 52122
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66351
 
Анонимный посетитель 6 апреля 2017 г., 18:11
 
Сообщений: 52122
Регистрация: 01.01.2010

Олег писал(а):
У нашего гроссмейстера фамилия КАрякин
 
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