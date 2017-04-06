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Автор:
Марина Беклемишева

Автобусную экскурсию о Валентине Распутине запустили в Иркутске

Опубликовано: 06.04.2017 17:37

Изображение По следам великого писателя. Автобусную экскурсию о Валентине Распутине запустили в Иркутске. Сотрудники областного краеведческого музея подготовили маршрут по местам, связанным с известным сибиряком.

Так, участники экскурсии увидят выставку "Откуда есть пошли мои книги" в музее Валентина Распутина, который торжественно открыли в день юбилея писателя. Затем отправятся к домам на бульваре Гагарина и улице 5-й Армии, где в разные годы жил и работал Распутин. Значится в маршруте и остановка у главного корпуса Иркутского госуниверситета, где экскурсантам расскажут о творческом пути прозаика. Завершится поездка у стен Знаменского монастыря, на его территории похоронен писатель. Первая экскурсия назначена на 20 апреля. Записаться на памятную прогулку можно по телефону 33-62-30.

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