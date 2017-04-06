Автор: Екатерина Лыкова

Мокрый снег вернется в Приангарье

Опубликовано: 06.04.2017 17:34

В пятницу синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На дорогах ожидается гололед, поднимется сильный ветер. Порывы по области могут достигать от 12 до 17 метров в секунду.

Отзовется непогода и в горах. Туристов предупреждают о возможном сходе лавин в Восточных Саянах и Южном Прибайкалье. С начала года в области произошло три несчастных случая с лавинами. В конце января погиб житель Приангарья, в феврале пострадала группа на горе Броненосец в Тункинской долине. Последняя трагедия произошла в середине марта. Французского туриста накрыла лавина, хотя мужчину предупреждали, что склон опасен.