Автор: Николай Бессонов

Полтора миллиарда рублей направят на безопасность жителей Приангарья в этом году

Опубликовано: 06.04.2017 17:28

Эти деньги потратят на установку нового программного оборудования для дежурно-диспетчерских служб. Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян назвал траты необходимыми. Особенно на фоне недавнего теракта в Санкт-Петербурге.

АПК "Безопасный город" начнет действовать в Ангарске, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах. Программа развития рассчитана до 2020 года. Она поможет также заботиться об экологии Байкала. "Мы получили очень много предложений от разных организаций, которые готовы принимать участие с точки зрения, например, изготовления датчиков специализированных, передач, коммуникаций беспроводных", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

На первом этапе в районе Листвянки и Порта Байкал установят специальные приборы, они в режиме реального времени будут контролировать обстановку. Особенно в той части акватории, где существует угроза загрязнения.

Изображения новости