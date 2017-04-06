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Автор:
Алексей Келэвро

Бригады скорой помощи в Иркутске снабдили тревожными кнопками

Опубликовано: 06.04.2017 17:25

Изображение Теперь врачи скорой помощи в безопасности. Их снабдили тревожными кнопками. В случае чрезвычайной ситуации они могут экстренно подать сигнал тревоги силовикам, которые незамедлительно придут на помощь. Иркутск стал практически первооткрывателем охранной программы по защите работников "неотложки". Как работает эта система на практике, расскажем в следующем материале.

Молодой человек избивает врачей, наносит удары женщинам кулаками по лицу. Случаи, когда помощь медика необходима самим врачам после встречи с пациентами, повторяются с пугающей регулярностью. Очень часто, приехав на вызов, медики сталкиваются с неадекватным поведением либо самих пациентов, либо их родных и друзей.

Так произошло прошлым летом в Иркутске. В результате дорожного конфликта врачи "неотложки" получили тяжелые ножевые ранения. "Участились случаи нападения на врачей скорой помощи. Блокируют двери и вызывающе ведут себя на вызовах. Очень агрессивно. Врачи и фельдшеры очень встревожены. И на женщин нападают, и на мужчин-врачей", - говорит Марина Виницкая, врач скорой помощи.

Обороняться самостоятельно опасно: зачастую на вызов приезжают врачи-женщины, а встречают их крепкие, изрядно подвыпившие или в наркотическом опьянении мужчины. Даже если медики подозревают, что на месте их поджидает опасность, отказаться от выезда не могут. Тогда врачи звонят в дежурную часть и просят помощи у полиции. Это отнимает много драгоценного времени.

Так было раньше. Сейчас у врачей скорой помощи всегда под рукой тревожная кнопка. Одно только нажатие - и сотрудники Росгвардии оперативно выезжают на место конфликта. "Прохождение сигнала - доля секунды. А наряды у нас по всему городу. Дежурный видит на своем рабочем месте, какой наряд ближе, и направляет его. Это существенно экономит время", - отмечает Валерий Пурас, начальник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области.

Место, где остановилась машина скорой помощи, определяется по системе ГЛОНАСС. Туда в течение пяти минут приезжает наряд. В теории звучит отлично, но мы решили проверить, как программа функционирует на практике.

Легенда такая: нарушитель встречает карету скорой помощи, которая приехала на вызов, и забирает у фельдшера аптечку с ценными медикаментами. Поскольку это имущественное преступление, то раскрывать его нужно по горячим следам. Пока идет поиск подозреваемого, экипаж передает информацию коллегам. Уже составлена ориентировка. Оперативные группы отрезают пути отхода. Операция прошла успешно. Врачи в безопасности. Подозреваемый задержан.

Кстати, тревожными кнопками оснащено уже 100% иркутских экипажей скорой помощи. Аналогичные договоры с отделами вневедомственной охраны Росгвардии сейчас заключают в Шелехове и Качуге. Далее в планах силовиков взять под охрану медиков всей страны.

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