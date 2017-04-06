Автор: Николай Бессонов

Вспышка африканской чумы свиней в Иркутском районе стала единственной за Уралом

Опубликовано: 06.04.2017 17:10

Об этом заявил глава регионального отделения Россельхознадзора Александр Сербиян. Впервые вирус АЧС зарегистрировали в России в 2008 году. Из почти 300 личных подворий пришлось изъять более 1300 свиней.

Владельцам животных уже к концу текущей недели начнут выплачивать компенсацию из расчета 150 рублей за килограмм живого веса. В течение года в карантинной зоне на территории Хомутовского муниципалитета запрещено разводить свиней. По этой причине местные власти предложили людям помощь в закупке других животных и птиц по оптовым ценам.

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