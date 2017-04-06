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Автор:
Виктория Малая

Астрономический класс с планетарием откроют в новой школе Иркутска

Опубликовано: 06.04.2017 14:24

Изображение Как устроена Солнечная система и что такое небесный меридиан, школьники теперь смогут увидеть на объемных примерах. В Иркутске появится первый в Сибири астрономический класс с планетарием. Он будет расположен на базе новой школы в жилищном комплексе "Эволюция".

Оборудование уже доставлено в Иркутск, в ближайшее время предстоит его смонтировать и подготовить к учебному процессу. Наглядная объемная картинка позволит лучше запомнить учебный материал, считают преподаватели. Сейчас учителя уже готовят новые, более современные программы. "Сейчас пишется, не побоюсь этого слова, учебник. Он отличается от прошлых тем, что там обновленный материал. В астрономии много произошло за те годы, что она не преподавалась в школе, во-первых. А во-вторых, совершенно новая методика. Она сильно отличается от того, что было. Мы уже вписываем в учебник методику преподавания со школьным планетарием и работу с виртуальной реальностью", - рассказал Дмитрий Семенов, руководитель проекта школьного планетария.

Изучать науку о звездах школьники начнут с 1 сентября этого года. Ранее предмет убрали из программы среднего образования. Но в областном центре решили вернуть его. Преподавать астрономию смогут учителя с сертификатом о прохождении специальных курсов. Первый поток таких курсов в городе завершился 1 апреля. Сертификаты получили 28 учителей.

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