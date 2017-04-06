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Автор:
Татьяна Алексеева

Жилье эконом-класса построят в Саянске для работников бюджетной сферы

Опубликовано: 06.04.2017 14:19

Изображение Квартиры получат 64 семьи очередников. Дома предстоит возвести в очень короткие сроки. Подобной масштабной стройки, когда появляются не отдельные дома, а целый микрорайон, в Саянске не было почти 40 лет. Кроме того, на 2017 год запланирован ремонт и реконструкция социальных объектов: родильного отделения, автомагистрали, школы. За ходом работ в Саянске наблюдали председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и съемочная группа программы "Новости".

На стройплощадке оживленно. Пока работы на начальной стадии. Но строители в разговоре с Сергеем Брилкой пообещали все сделать быстро. Всего здесь встанут 18 домов, каждый на 5 квартир. С гаражами и внутренним въездом. Площадь каждой квартиры от 80 до 120 квадратных метров. Дома строят для бюджетников по программе "Жилье для российской семьи". Ее основной критерий - стоимость квадратного метра должна быть на 20% ниже средней цены по региону. В Саянске получилось чуть меньше 30 тысяч рублей за квадрат. "Почему такая цена, потому что были применены новые технологии, применен блок керамический, технология которого позволяет строить в течение всего года. То есть мы применили этот блок, чтобы не затягивать сроки, чтобы максимально снизить стоимость квадратного метра", - пояснил Александр Филонюк, директор компании-застройщика.

На ремонт улицы Дворовкина уже потратили 84 миллиона рублей. В планах привести в порядок улицу Советской Армии, на это, в том числе из областного бюджета, запланировано 118 миллионов. Также идет благоустройство города. Местные власти подчеркивают: ремонт, реконструкция всех социальных объектов проводится под контролем областного парламента. "Именно благодаря взаимодействию с Законодательным собранием, с депутатами решены многие вопросы по финансированию всех капитальных ремонтов: и дорог, и объектов социальной сферы", - сказал Александр Ермаков, заместитель мэра г.Саянска по социальным вопросам.

Один из таких объектов - родильное отделение. Более тысячи новых жителей Саянска появились на свет в прошлом году. "На базе саянской больницы открыт медицинский центр второго уровня, где происходит родоразрешение женщин со средним и слабым перинатальным риском из 6 ближайших территорий", - отметил Андрей Лаптев, замглавного врача Саянской городской больницы.

На встрече с жителями города председатель областного парламента Сергей Брилка подробно описал, что сделано и что еще предстоит сделать. Особо подчеркнул, что масштабные работы в Саянске стали возможны благодаря изменениям в бюджете региона. Появились деньги на большее число объектов социальной инфраструктуры. В то же время парламентский контроль за ходом финансирования и результатами работ будет постоянным и строгим. "Я приехал сюда после нашего комитета по здравоохранению и соцзащите в начале марта. Они определили, что здесь нужно срочно вмешиваться в ситуацию с роддомом. И мы вмешались в марте на сессии и приняли решение, что здесь нужно срочно ремонтировать, не два года ремонтировать, а за один год профинансировать", - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Жители Саянска почти два часа задавали вопросы председателю регионального парламента. Они признали: изменения, которые произошли в городе в течение года, действительно объемны и внушают надежды на будущее развитие.

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