Региональную службу госжилнадзора возглавил Александр Проценко

По данным ЦБР (2017.04.06)
Выпуск новостей за 05.04.2017 (61.24)
У региональной службы государственного жилищного надзора новый руководитель. На должность назначили Александра Проценко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области.
Александр Проценко - уроженец города Зима. До декабря 2013-го был генеральным директором "Иркутского регионального жилищного агентства". Затем занимал пост замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. А также возглавлял имущественный департамент КУМИ города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.