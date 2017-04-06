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Автор:
Ирина Белогривая

Региональную службу госжилнадзора возглавил Александр Проценко

Опубликовано: 06.04.2017 14:09

Изображение У региональной службы государственного жилищного надзора новый руководитель. На должность назначили Александра Проценко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области.

Александр Проценко - уроженец города Зима. До декабря 2013-го был генеральным директором "Иркутского регионального жилищного агентства". Затем занимал пост замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. А также возглавлял имущественный департамент КУМИ города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



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