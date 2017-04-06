Автор: Альфия Еремеева

Вандалы повредили 160 метров ограждения Сарайского пляжа на Ольхоне

Опубликовано: 06.04.2017 14:06

Скорее всего, нарушителям понадобился металлический трос, который закрепили между деревянными столбами. Чтобы добыть нужную вещь, вандалы спилили больше 50 опор.

Это самые серьезные повреждения за все время действия ограждения. Шесть раз волонтерам приходилось восстанавливать испорченную постройку. Защитную линию для Сарайского пляжа строили около 100 человек. К делу подошли с фантазией: столбы украшали тотемные животные - работы лучших мастеров резки по дереву. С июня прошлого года доступ в уникальную зону закрыли, и это очень не понравилось любителям покататься по песку на квадроциклах.

Изображения новости