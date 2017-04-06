Организаторов производства опасной жидкости отправили под домашний арест

По данным ЦБР (2017.04.06)
Выпуск новостей за 05.04.2017 (61.24)
Организаторов производства стеклоомывающей жидкости с метанолом поместили под домашний арест. Такие меры применили к начальнику производства и директору предприятия.
Напомним, цех, где разливали опасную жидкость, обнаружили в поселке Маркова в конце марта. До вынесения судебного решения фигуранты находились в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс служба регионального следственного комитета. Ранее общий объем изъятого метанола превысил 1600 литров. Его использование могло нанести существенный вред водителю и пассажирам транспортных средств.