Автор: Виктория Малая

Организаторов производства опасной жидкости отправили под домашний арест

Опубликовано: 06.04.2017 14:04

Организаторов производства стеклоомывающей жидкости с метанолом поместили под домашний арест. Такие меры применили к начальнику производства и директору предприятия.

Напомним, цех, где разливали опасную жидкость, обнаружили в поселке Маркова в конце марта. До вынесения судебного решения фигуранты находились в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс служба регионального следственного комитета. Ранее общий объем изъятого метанола превысил 1600 литров. Его использование могло нанести существенный вред водителю и пассажирам транспортных средств.

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