Автор: Анастасия Байдракова

По мнению мэров территорий, прямые выборы - лучшее решение

Опубликовано: 05.04.2017 18:28

Мы узнали мнения относительно прямых выборов мэров тех городов, которые на свой пост были назначены. Глава Усолья-Сибирского Любовь Лис отметила: в городе уже внесли изменения в устав. Прямые выборы мэра там пройдут в сентябре 2017 года.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников заявил: принимать решение должны сами горожане. Поскольку мэр должен работать только в интересах города и его жителей, вне зависимости от того, каким способом он был избран. Что касается руководителей других территорий, их мнение однозначно: прямые выборы - лучшее решение. Это позволяет людям знать, с кого они будут спрашивать, а мэру - чувствовать ответственность перед избирателями.

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