Сергей Левченко предлагает вернуть прямые выборы мэров в Иркутской области

По данным ЦБР (2017.04.05)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
Как заявил глава Приангарья, в день выборов президента России в 2018 году организуют референдум. На нем людей спросят: хотят ли они вернуть выборы глав муниципалитетов?
По мнению губернатора, проведение референдума в единый день голосования повысит явку, а также поможет принятию законопроекта о прямых выборах в парламенте региона. Если граждане поддержат инициативу, то документ подготовят не позже, чем за три месяца. К слову, чтобы признать референдум состоявшимся, потребуется более 37 тысяч подписей. В регионе на данный момент зарегистрировано 1 миллион 800 тысяч избирателей. Сообщает газета "Коммерсантъ".