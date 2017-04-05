Автор: Ирина Белогривая

Сергей Левченко предлагает вернуть прямые выборы мэров в Иркутской области

Опубликовано: 05.04.2017 17:58

Как заявил глава Приангарья, в день выборов президента России в 2018 году организуют референдум. На нем людей спросят: хотят ли они вернуть выборы глав муниципалитетов?

По мнению губернатора, проведение референдума в единый день голосования повысит явку, а также поможет принятию законопроекта о прямых выборах в парламенте региона. Если граждане поддержат инициативу, то документ подготовят не позже, чем за три месяца. К слову, чтобы признать референдум состоявшимся, потребуется более 37 тысяч подписей. В регионе на данный момент зарегистрировано 1 миллион 800 тысяч избирателей. Сообщает газета "Коммерсантъ".

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