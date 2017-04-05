Автор: Алексей Келэвро

Подозреваемый в серии грабежей задержан в Иркутске

Опубликовано: 05.04.2017 17:39

На крыше дома, только чужого. Опасного преступника, которого подозревают сразу в серии грабежей и за один день, задержали сотрудники полиции. Буквально за один час он совершил вооруженный налет на два цветочных магазина. Скрыться от погони оперативников подозреваемый пытался на крыше частного дома. И даже пытался обороняться ножом. Подробности этой криминальной истории в следующем материале.

"Он так вот шел через заборы. Через частный сектор, через деревянные заборы домов. Очень шустрый парень", - говорит Дмитрий Дворников, сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.Иркутску.

За этим шустрым молодым человеком пришлось побегать. Подозреваемый в грабеже пытался уйти от погони дедовским способом, лихо прыгая через заборы. В итоге беглец оказался в ловушке на крыше деревянного дома.

В поиске подозреваемого учувствовали около 30 экипажей полиции. Неудивительно, ведь молодой человек пустился во все тяжкие: буквально за час он совершил два разбойных налета на цветочные лавки в Октябрьском районе. Нападения на продавцов зафиксировали камеры наблюдения. Преступник под видом покупателя заходил в торговую точку и, угрожая ножом, требовал деньги. Силовики оказались людьми гуманными. К решительным мерам не приступали. Действовали словами. После задержания стало известно: молодой человек устроил в Иркутске настоящую криминальную ночь. "Между двумя нападениями он пытался совершить еще и ограбление сейфа одной организации, где ранее работал. Сейчас с ним работают следователи, проводится ряд мероприятий опознания, в дальнейшем ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества", - сообщил Герман Братчиков, замначальника МУ МВД России "Иркутское".

Задержанный объяснил свои действия финансовыми трудностями. Искал деньги на обратный билет домой. Но теперь ему предстоит путь в дом казенный. Санкция по статье "Разбой" предусматривает до 10 лет тюрьмы.