Автор: Екатерина Лыкова

Иркутские каратисты удачно выступили на чемпионате и первенстве страны

Опубликовано: 05.04.2017 17:33

Восемь медалей привезли иркутские каратисты с чемпионата и первенства России по фудокан-карате-до. Сильнейшие спортсмены страны съехались в Иваново, чтобы стать лучшими. Кому улыбнулась удача и кто будет представлять Россию на чемпионате мира, расскажем далее.

С боевым настроем шли на поединки все участники сборной Приангарья. Гроздь наград завоевали самые опытные спортсмены. На одном победном уровне выступили Ия Малова и Геннадий Голубчиков. У каратистов по золоту в ката и кумите, по серебряной медали в фокуго. Младшие спортсмены не отставали. Фахри Алиев в ката стал чемпионом. Дисциплина стала победоносной и для командного первенства. Всего за неделю Вячеслав Ефремов, Александр Епишев и Максим Долгополов подготовили сложную программу. Но и в личном первенстве не отставали. "Сложно, спортсмены все хорошие, сильные, подготовленные. Меня стали называть мастером по третьим местам, стремлюсь завоевывать серебряные, а потом уже золотые медали", - рассказал Максим Долгополов, трижды бронзовый призер турнира.

Не обошлось и без внезапных ударов. По ошибке спортсмена с синим поясом Александра Епишева поставили в пару бойцу с коричневым поясом. "Я старался не смотреть на пояс, как все говорят, что пояс, который выше тебя, он может делать как ты и хуже, и вот с такими мыслями я выходил. Все же я проиграл, но это тоже опыт, надо больше тренироваться, чтобы бойцов сильнее тебя можно было побеждать", - поделился Александр Епишев, бронзовый призер турнира.

Результатом тренеры остались довольны. Спортсмены Приангарья - одни из сильнейших в стране. А сильные соперники лишь подбадривали дух, это каратисты из Нижнего Новгорода, Тольятти, Санкт-Петербурга и Тулы. "Мы увидели тех звезд, которые будут конкурентны нам, и отрадно, что на их фоне выступили очень хорошо. Хотелось все золотые по всем программам, но это будет, наверное, нечестно по отношению к остальным спортсменам, но большинство получилось", - сказала Ия Малова, тренер.

Сейчас у спортсменов начнется горячая пора. Настоящий марафон соревнований ждет каратистов. Через неделю пройдет международный турнир в Иркутске. Ну а победы в чемпионате России дали путевку на мировой уровень. Чемпионат мира пройдет в Румынии в ноябре.