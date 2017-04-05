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Автор:
Ирина Белогривая

Иркутск начал подготовку к празднованию 9 Мая

Опубликовано: 05.04.2017 14:28

Изображение С середины апреля в Иркутске заработает информационный центр акции "Бессмертный полк". В нем можно получить все данные об участии, месте старта и маршруте колонны. Работать он будет до 9 Мая. В Иркутске уже начали подготовку к празднованию.

Сегодня в администрации областного центра прошло заседание организационного комитета под председательством мэра города Дмитрия Бердникова. Уже сформировали план мероприятий. Их более ста. Среди них традиционная акция "Георгиевская ленточка". Конечно же, само праздничное шествие и показательные выступления, народные гуляния, фейерверк. "Качество проведения праздничных мероприятий - это и наш с вами вклад в дело патриотического воспитания, это то, на что должны равняться наши потомки, чтобы сохранить память о Победе в Великой Отечественной войне в сердцах нашего народа", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Украшать город ко Дню Победы начнут уже на следующей неделе. Праздничную символику утвердили. В оформлении фигурируют тюльпан и вечный огонь. Также к майским праздникам приведут в порядок мемориалы, памятники, обелиски и воинские захоронения.

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