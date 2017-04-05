Автор: Маргарита Кислицына

"Требуется помощь!": Соне Гончаровой

Опубликовано: 05.04.2017 14:26

Сердечные проблемы маленькой девочки. У четырехлетней иркутянки Сони Гончаровой порок сердца. Чтобы провести операцию, есть всего несколько месяцев. Сегодня ваша поддержка необходима семье Гончаровых. Мы продолжаем совместно с Русфондом рассказывать о детях региона, которым требуется помощь.

Картин и поделок творческой Сони хватило бы на солидную выставку. Она любит рисовать и танцевать. И, как рассказывают родители, всегда росла активной и общительной. Практически не болела. В два года стало известно: у Сони серьезный диагноз - "открытый артериальный проток". Теперь постоянный контроль детских кардиологов. Все это время надеялись: проток закроется сам. Но последнее исследование показало: он увеличился. И ждать дальше опасно. Срочно нужна операция. "Проток уже 1,5 миллиметра. То есть операбельный ребенок. До этого был проток 1,3 миллиметра. Сроки дали - до пяти лет надо сделать. То есть у нас осталось немного времени. То есть буквально, сам врач сказал, что где-то восемь месяцев у нас есть, чтобы подготовиться", - рассказал Антон Гончаров, папа Сони.

В чем состоит лечение Сони? Иркутские кардиохирурги проведут эндовасеулярную операцию. То ест, заплаточку нужного размера введут через кровеносный сосуд. Такой щадящий метод позволит быстро восстановиться. Но чтобы сердце маленькой Сони продолжало работать без сбоев, нужна специальная спираль. Она стоит почти 90 тысяч рублей. "Необходима нам именно спираль. То есть сами мы не можем эту сумму собрать. Поэтому мы обратились в Русфонд, чтобы нам помогли", - говорит Антон Гончаров.

Помочь Соне может каждый. Отправьте SMS со словом "Дети" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Средства также можно перевести другими способами, указанными на сайте Русфонда.

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