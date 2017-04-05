виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+3
Чт
ночь
0/-2
Чт
утро
-1/-3
Чт
день
+4/+6

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5553
Евро/Рубль:
  60.2427

По данным ЦБР (2017.04.05)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Завершилось первенство России по рукопашному бою

Опубликовано: 05.04.2017 14:24

Изображение Вернулись с медалями иркутские рукопашники. Спортсмены заняли вторые и третьи места на первенстве России по рукопашному бою. Соревнования проходили в Орле. Чемпионат собрал 900 спортсменов из разных регионов страны.

В командном зачете Сибирский федеральный округ вышел на первое место. А лучшими в личном первенстве стали юноши и девушки из Кемерово, Новокузнецка и Иркутска. Это первый выезд наших спортсменов на соревнования такого уровня. Результатом тренеры и команда остались довольны. "Ребята тренировались упорно, мы долго шли к этому результату. Нужно было ребятам до пяти лет, чтобы дойти до такого уровня. Сейчас они своим упорством, своей работой на тренировках смогли пробиться на первенство России и занять призовые места", - прокомментировал Николай Мелкоступов, руководитель федерации комплексного единоборства г.Иркутска.

В ближайшее время в Иркутске пройдет первенство России по комплексным единоборствам. Ожидают спортсменов из нескольких регионов страны. Также на первенстве юношам и девушкам присвоят спортивные разряды.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.7658839225769 Sec.