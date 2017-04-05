Автор: Виктория Малая

Завершилось первенство России по рукопашному бою

Опубликовано: 05.04.2017 14:24

Вернулись с медалями иркутские рукопашники. Спортсмены заняли вторые и третьи места на первенстве России по рукопашному бою. Соревнования проходили в Орле. Чемпионат собрал 900 спортсменов из разных регионов страны.

В командном зачете Сибирский федеральный округ вышел на первое место. А лучшими в личном первенстве стали юноши и девушки из Кемерово, Новокузнецка и Иркутска. Это первый выезд наших спортсменов на соревнования такого уровня. Результатом тренеры и команда остались довольны. "Ребята тренировались упорно, мы долго шли к этому результату. Нужно было ребятам до пяти лет, чтобы дойти до такого уровня. Сейчас они своим упорством, своей работой на тренировках смогли пробиться на первенство России и занять призовые места", - прокомментировал Николай Мелкоступов, руководитель федерации комплексного единоборства г.Иркутска.

В ближайшее время в Иркутске пройдет первенство России по комплексным единоборствам. Ожидают спортсменов из нескольких регионов страны. Также на первенстве юношам и девушкам присвоят спортивные разряды.

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