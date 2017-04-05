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Автор:
Анастасия Байдракова

"Тотальный диктант" все желающие напишут 8 апреля

Опубликовано: 05.04.2017 14:20

Изображение А ты знаешь русский язык? "Тотальный диктант" ждет всех любителей великого и могучего уже в эту субботу. Акция пройдет по всему миру. В ней участвует почти 800 городов. Иркутск стал одним из самых креативных.

Среди 16-ти площадок города - ледокол "Ангара", плотина ГЭС, аэропорт, где диктовать текст будет бортпроводница, обсерватория - там читает Сергей Язев. Кроме того, написать диктант можно будет в одном из отелей Листвянки прямо на берегу Байкала и даже в воздухе. Пассажирам рейса "Иркутск - Москва" предложат присоединиться к акции. Выбрать удобное для себя место лучше заранее. На многие площадки нужна предварительная регистрация, а где-то уже не осталось мест. Все подробности на сайте акции. Что касается текста, его автор в этом году Леонид Юзефович. "Это текст, написанный специально для тотального диктанта, ранее не публиковавшийся, не являющийся никакими фрагментами произведений данного писателя. Мне кажется, что Иркутск в этом году должен написать текст хорошо, потому что это город с большим количеством людей, которые хотят совершенствовать уровень своей письменной речи, и поэтому мы приглашаем всех на "Тотальный диктант", - сказала Людмила Горбунова, председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта" в Иркутске.

Идея акции зародилась в Новосибирске в 2004 году. Иркутск присоединится к "Тотальному диктанту" уже в седьмой раз. Старт мероприятию дадут в час дня в субботу, 8 апреля. Участников просят приходить примерно за полчаса до начала.

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