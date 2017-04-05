Автор: Николай Бессонов

Внесены изменения в работу контрольно-счетной палаты

Опубликовано: 05.04.2017 14:17

Штрафовать чиновников за неэффективное и нецелевое использование бюджетных денег теперь не могут специалисты счетной палаты. Такие изменения внесли недавно в федеральный закон. Но это не значит, что ведомство стало совсем беззубым.

В Государственной Думе уже задумались, как сделать работу контролирующих органов более независимой, в том числе от влияния региональных властей. Сейчас разрабатывают законодательные инициативы, чтобы направить работу контрольно-счетных палат не на наказание, а на профилактику финансовых нарушений. Об этом говорили сегодня на собрании в региональном ведомстве. "Этот год будет сложный в исполнении, этот год будет сложный в финансировании. Не с позиции недостатка финансовых ресурсов, а с позиции эффективного использования финансовых ресурсов. В 2016 году мы закончили финансовый год с профицитом 2 миллиарда 300 миллионов. 17-й год у нас начался неплохо, и вы знаете, что мы вместе с правительством приняли очень смелое решение и увеличили бюджет Иркутской области аж на 18 миллиардов", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Именно поэтому от работы контрольно-счетных органов будет зависеть многое. В том числе, насколько эффективно и целесообразно будут расходовать средства.