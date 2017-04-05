Автор: Екатерина Лыкова

7 апреля пройдет День здоровья

Опубликовано: 05.04.2017 14:13

Бесплатное медицинское обследование и консультация врачей. В Иркутске в эту пятницу пройдет День здоровья. В сквере Кирова с 12.00 до 16.00 будут принимать врачи, в том числе из детских больниц. В отдельном автобусе будет работать передвижной флюорограф. А еще для всех желающих проведут танцевальную разминку.

В этом году День здоровья посвящен борьбе с депрессией. Специалисты расскажут, как бороться с недугом с помощью гимнастики и самомассажа. Также консультацию проведет медицинский психолог для детей и подростков. Специалисты "Центра СПИД" предложат пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. День здоровья отметят и в медицинских организациях Приангарья. Специалисты проконсультируют по вопросам профилактики хронических заболеваний.

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