Автор: Ирина Белогривая

За добычу волков вновь будут платить

Опубликовано: 05.04.2017 14:11

В этом году возобновят денежное вознаграждение за охоту на волков. Как нам пояснили в региональной службе по охране и использованию животного мира, средства на это уже предусмотрели. Сумма составила 3 миллиона рублей.

Правда, пока еще не утвержден порядок выплат. Как и размер вознаграждения за каждого добытого хищника. Информация появится ближе к лету. Напомним, в 2016 году за охоту на волков не платили. Между тем, вопрос для региона более чем актуальный. Сегодня в области насчитывается около пяти тысяч особей. Это втрое больше оптимального значения.