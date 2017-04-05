По данным ЦБР (2017.04.05)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
В этом году возобновят денежное вознаграждение за охоту на волков. Как нам пояснили в региональной службе по охране и использованию животного мира, средства на это уже предусмотрели. Сумма составила 3 миллиона рублей.
Правда, пока еще не утвержден порядок выплат. Как и размер вознаграждения за каждого добытого хищника. Информация появится ближе к лету. Напомним, в 2016 году за охоту на волков не платили. Между тем, вопрос для региона более чем актуальный. Сегодня в области насчитывается около пяти тысяч особей. Это втрое больше оптимального значения.
|За добычу волков вновь будут платить
|Анонимный посетитель
|5 апреля 2017 г., 16:58
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Сообщений: 52118
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|5 апреля 2017 г., 16:58
|
Сообщений: 52118
Регистрация: 01.01.2010
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Суровый писал(а):