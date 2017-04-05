В Черемховском и Заларинском районах начали борьбу с шелкопрядом

По данным ЦБР (2017.04.05)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
В двух районах Иркутской области - Черемховском и Заларинском - ввели режим чрезвычайной ситуации. Там начали борьбу с шелкопрядом.
В первые дни мая проведут контрольные обследования. А во второй половине месяца, когда будут сведения о наличии очаговой численности вредителя, леса обработают специальным препаратом. Он безопасен для человека и животных и действует только на насекомых. Но население все равно просят не посещать леса во время проведения работ. В 2017-м обработают почти 20 тысяч гектаров.