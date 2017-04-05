Автор: Ирина Белогривая

Непрерывный космический мониторинг лесов запустили в регионе

Опубликовано: 05.04.2017 14:07

Пилотный проект этой программы Министерство лесного комплекса совместно с федеральным агентством лесного хозяйства начали еще в прошлом году. За четыре месяца удалось выявить 45 незаконных рубок. В 2017-м программу реализуют на территории пяти лесничеств: Иркутского, Куйтунского, Осинского, Тулунского и Усольского.

Как сообщает "Телеинформ", при мониторинге сравнивают данные фактического использования лесов и информацию автоматизированной системы учета древесины. В министерство поступают специальные карточки на основе снимков из космоса. На сегодня их 82. В 16 случаях факты незаконных рубок подтвердились. По остальным ведется проверка.

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