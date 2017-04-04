Автор: Татьяна Алексеева

Меры антитеррористической безопасности будут усилены в Иркутске

Опубликовано: 04.04.2017 20:38

В связи с трагическими событиями в Санк-Петербурге мэр Иркутска Дмитрий Бердников направил соболезнования жителям северной столицы. Тем временем меры антитеррористической безопасности будут усилены в Иркутске. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии администрации города.

Усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей, пропускной контроль. Особое внимание уделяют железнодорожным вокзалам, аэропорту, автовокзалу. На всех предприятиях общественного транспорта проводят внеплановые инструктажи персонала. В ближайшее время планируется начать установку камер видеонаблюдения в салонах муниципального общественного транспорта.