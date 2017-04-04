Автор: Алексей Келэвро

Иркутянин пострадал в момент взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга

Опубликовано: 04.04.2017 17:59

Во время теракта молодой человек ехал в вагоне метро, в котором прогремел взрыв. Мужчина получил серьезные травмы.

Первые минуты после взрыва в питерском метрополитене. Из вагона спешно эвакуируются люди. Очевидцы помогают доставать раненых из искореженного состава. В момент трагедии в этом вагоне оказался иркутянин Владимир Захарченко. Он ехал с занятий и оказался в самом эпицентре взрыва. Чудом ему удалось выжить. Одним из первых о случившемся узнал отец студента. Молодой человек позвонил и рассказал о произошедшем по телефону. "Он забился в углу, а в той части, где взрыва не было, тоже забились люди. Он смотрел на них. В том месте, где произошел взрыв, было много погибших. Он рассказал, что когда поезд подъехал к станции, все побежали. Двери были погнуты, он вылез через окно", - сообщил Константин Захарченко, отец пострадавшего в метро студента.

Покидать вагон метро через окно пришлось и остальным уцелевшим пассажирам. Очевидцы оказывали первую помощь пострадавшим.

Эту фотографию иркутянин сделал уже в больнице. У него обгорели волосы, осколки от взрыва повредили лицо. Врачи диагностировали серьезную травму ушных перепонок. Слух частично пропал. Сейчас молодой человек находится в больнице. Скорее всего, ему понадобится операция. Тяжелые ранения получили ехавшие с ним друзья, у них травмы ног и позвоночника.

Всего при взрыве пострадали более 50 человек, 11 погибли. Эксперты обнаружили на месте остатки взрывного устройства и тело предполагаемого террориста-смертника. Сейчас следователи устанавливают причастных к теракту людей.