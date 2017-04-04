Бесплатное школьное питание предусмотрят и для усыновленных детей

По данным ЦБР (2017.04.04)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
Бесплатное питание в школах для детей из малоимущих семей. Получить компенсацию смогут больше человек в Приангарье. Законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания региона.
Льгота будет действительна не только для родных детей, а также усыновленных, удочеренных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документы, которые подтверждают доход в семье. Родители или опекуны должны быть трудоустроены или признаны официально безработными. Кроме того, с 1 сентября льготу увеличат на 30 рублей. Такое поручение дал губернатор Приангарья Сергей Левченко.