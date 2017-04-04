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Автор:
Екатерина Лыкова

Бесплатное школьное питание предусмотрят и для усыновленных детей

Опубликовано: 04.04.2017 17:50

Изображение Бесплатное питание в школах для детей из малоимущих семей. Получить компенсацию смогут больше человек в Приангарье. Законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Льгота будет действительна не только для родных детей, а также усыновленных, удочеренных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документы, которые подтверждают доход в семье. Родители или опекуны должны быть трудоустроены или признаны официально безработными. Кроме того, с 1 сентября льготу увеличат на 30 рублей. Такое поручение дал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

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