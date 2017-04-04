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Автор:
Альфия Еремеева

Стартовал образовательный форум-2017

Опубликовано: 04.04.2017 17:47

Изображение Изучение лучших практик и обмен опытом - цель образовательного форума-2017. Наработками педагоги сегодня делились друг с другом и со спикером областного парламента Сергеем Брилкой. Гость отметил: дети во всех территориях Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного образования.

Не только получают знания, но и учатся работать на селе. В школе Верхнего Булая в Черемховском районе еще с советского времени существует опытный участок. На площади в 2 гектара есть свои парники и теплицы. А еще ученики разбираются в ландшафтном дизайне. И даже делают проекты для школы. Именно этот многолетний опыт и позволил учебному заведению стать пилотной площадкой для развития агробизнесобразования. Ведь программа охватывает все классы. "На уровне дошкольного образования это проект "Огород круглый год", где ребята сажают овощи, выращивают рассаду. Это ребята 1-4 классов. Не только в летний период, но и в зимний ставят различные опыты, следят за развитием растений", - говорит Надежда Боровченко, директор верхнебулайской средней школы.

Сельским школам на образовательном форуме-2017 повышенное внимание. Впервые они участвуют в конкурсе "Лучшая школа агробизнесобразования". Учебные заведения на селе - это центр притяжения для всего населения, заметил спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка. В первый день работы форума он посетил основные площадки и рассказал, как депутаты решают вопросы в образовательной сфере. Так, на мартовской сессии Заксобрания приняли поправки в закон "О некоторых вопросах в образовании". "Есть ребята, которые заканчивают 9 класс и не справляются с программой общего образования. У них появляется возможность получать профессиональное образование и вместе с этим повторно пройти и получить общее образование. Общее образование в нашей стране обязательное. Нам нужно делать все, чтобы ребята могли себе будущее в жизни не ограничивать", - подчеркнул Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

При этом отметил Сергей Брилка, дети должны учиться в современных условиях. Поэтому в плане на ремонт и строительство в области в этом году стоит 70 объектов. Это, в том числе, строительство новых школ в Тайшетском, Братском и Куйтунском районах. В приоритете Законодательного собрания и развитие спорта. В учебных заведениях области в 2017-м появятся 35 новых залов для занятий физической культурой.

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