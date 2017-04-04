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Автор:
Николай Бессонов

Социальный центр "Выбери жизнь" готов приютить бездомных людей

Опубликовано: 04.04.2017 17:39

Изображение История с хорошим концом. На прошлой неделе мы рассказывали об инвалиде, который был вынужден просить милостыню на дорогах Иркутска. Нашим корреспондентам удалось пристроить бездомного в центр помощи. Съемочная группа побывала в гостях у человека с непростой судьбой.

Всего неделю назад бездомный инвалид Владимир Беляков ходил по иркутским дорогам и собирал милостыню. Причем мужчина фактически был в рабстве: отдавал все деньги цыганам в обмен на еду и жилье. Теперь Владимир освоился на новом месте. Его приняли в социальном центре "Выбери жизнь". Там есть комната, кровать, тумбочка и все бытовые условия для полноценной жизни. На этой неделе мужчина отправится восстанавливать документы. Свой советский паспорт потерял сразу после переезда из Казахстана, ног лишился позднее. Несколько лет бродяжничал по России и уже отчаялся в поисках лучшей доли. Но сейчас на жизнь смотрит веселее. "Самое главное жилье, как говорится. Никуда бегать не надо. Ну, я выходил уже и в магазин ползал даже за чаем. Ну кормят - с голоду не умрешь, жить есть где - а мне что больше?" – говорит Владимир Беляков.

В этом центре помощи обездоленным десятки постояльцев. Кто-то остался без работы и жилья, кто-то нашел приют после освобождения из тюрьмы. Готовы принять каждого, главное, чтобы он пришел с добрыми намерениями. "Это у нас реабцентр здесь был, а в последнее время мы как бы увидели, что проблема есть такая. Именно люди, которые социально необеспеченные - инвалиды, бомжи, бичи. Нам звонят то из администрации, то из милиции. И мы просто приняли решение и здесь сделали именно приют. Сюда человек может в любое время прийти, даже просто помыться, поесть, обуться, ну и обратно уйти. Если кто-то хочет - остается, мы стараемся их трудоустроить", - рассказал Александр Пушкарев, директор центра помощи.

Некоторые живут здесь годами, кто-то уходит на следующий день. Как говорится, насильно никого не держат. За месяц через центр "Выбери жизнь" проходят десятки людей. Всех стараются обеспечить достойными условиями.

Помогают сами себе, если удается найти работу, часть заработка отдают на содержание приюта. Вот и Владимир, несмотря на инвалидность, не хочет просто лежать на кровати, здесь ему обещали найти ремесло по душе и по возможностям. Ведь в прошлом мужчина был строителем.

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