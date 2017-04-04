Автор: Клим Куликов

Карапету Геворкяну, Алексею Ракульцеву и Григорию Прокофьеву продлен срок содержания под стражей

Опубликовано: 04.04.2017 17:12

Октябрьский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей зампрокурора транспортной прокуратуры Иркутска Карапета Геворкяна, а также замначальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексея Ракульцева и начальника линейного отдела МВД на станции "Иркутск-Пассажирский" Григория Прокофьева.

Напомним, все они были задержаны по подозрению в получении крупной взятки, порядка 20 миллионов рублей, полученных от коммерческой организации. В итоге все задержанные пробудут под стражей до июня этого года.

Изображения новости