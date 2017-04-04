Карапету Геворкяну, Алексею Ракульцеву и Григорию Прокофьеву продлен срок содержания под стражей

По данным ЦБР (2017.04.04)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
Октябрьский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей зампрокурора транспортной прокуратуры Иркутска Карапета Геворкяна, а также замначальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексея Ракульцева и начальника линейного отдела МВД на станции "Иркутск-Пассажирский" Григория Прокофьева.
Напомним, все они были задержаны по подозрению в получении крупной взятки, порядка 20 миллионов рублей, полученных от коммерческой организации. В итоге все задержанные пробудут под стражей до июня этого года.