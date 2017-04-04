Автор: Анастасия Байдракова

Одну из картин Иркутского художественного музея отправят на выставку в Псков

Опубликовано: 04.04.2017 16:29

Тевтонские рыцари отправляются в Псков. В Иркутском художественном музее заняты подготовкой в дорогу ценного и весьма габаритного груза. Живописное полотно "Ведут псов-рыцарей во Псков" станет главным экспонатом выставки в честь Дня воинской славы России в Псковском музее-заповеднике. Праздник отмечают 18 апреля, в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище.

Со дня, когда дружина новгородцев под предводительством князя разбила немцев на Чудском озере, прошло уже 775 лет. Автор картины - ученик Репина Гавриил Горелов. Полотно он написал под влиянием фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" в 1947 году, и тогда же работу художника представили на Всесоюзной выставке в Москве. "От Ильи Ефимовича Репина, от своего учителя художник перенял любовь к историческому жанру, к многофигурным композициям, к большим форматам. Работа очень крупная - 2 на 4 метра, именно поэтому она очень долгое время хранилась в нашем музее, попав сюда в 1948 году, она 65 лет в наших фондах хранилась на валу", - сказала Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея.

С вала, на который для хранения было намотано полотно, его сняли лишь в 2013 году. Еще год заняла кропотливая работа реставраторов. С 2014 года картина - часть постоянной экспозиции художественного музея. С выставки в Пскове одна из жемчужин иркутской коллекции вернется уже в мае.

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