Автор: Николай Бессонов

Иркутяне обеспечили московскому "Спартаку" победу над "Оренбургом"

Опубликовано: 04.04.2017 16:20

Встреча 21-го тура премьер-лиги проходила в столице на "Открытие-Арене". Двумя голами в составе "красно-белых" отметился Роман Зобнин.

На 34-й минуте встречи он заработал штрафной, исполнять который вышел Фернандо. Именно Роман откликнулся на навес во вратарскую и замкнул передачу бразильца головой. Второй гол уроженец Иркутска также забил головой с паса полузащитника Жано Ананидзе. Таким образом, Роман Зобнин записал в свой актив дубль. Почин земляка поддержал Андрей Ещенко, он отметился голевой передачей на 95-й минуте встречи. Этот гол стал победным для "Спартака". По данным портала Спортс-точка-ру, на трансферном рынке стоимость Романа Зобнина подскочила сразу в три раза - до 4 миллионов евро.

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