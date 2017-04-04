ДТП с двумя автобусами: дело передано в суд

По данным ЦБР (2017.04.04)
Выпуск новостей за 04.04.2017 (68.35)
Подошло к завершению расследование обстоятельств смертельного ДТП на улице Байкальская в Иркутске. В сентябре прошлого года на перекрестке столкнулись два автобуса - туристический и микроавтобус второго маршрута с пассажирами. В результате шесть человек пострадали, водитель маршрутки погиб на месте.
Авария попала в камеры наблюдения. Именно эти записи, показания свидетелей и ряд экспертиз помогли установить причины смертельного ДТП, а именно: то, что водитель крупногабаритного туристического автобуса начал движение на красный свет и, соответственно, грубо нарушил правила дорожного движения. Уголовное дело уже передано в городской суд.