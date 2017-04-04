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Автор:
Алексей Келэвро

ДТП с двумя автобусами: дело передано в суд

Опубликовано: 04.04.2017 16:13

Изображение Подошло к завершению расследование обстоятельств смертельного ДТП на улице Байкальская в Иркутске. В сентябре прошлого года на перекрестке столкнулись два автобуса - туристический и микроавтобус второго маршрута с пассажирами. В результате шесть человек пострадали, водитель маршрутки погиб на месте.

Авария попала в камеры наблюдения. Именно эти записи, показания свидетелей и ряд экспертиз помогли установить причины смертельного ДТП, а именно: то, что водитель крупногабаритного туристического автобуса начал движение на красный свет и, соответственно, грубо нарушил правила дорожного движения. Уголовное дело уже передано в городской суд.

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