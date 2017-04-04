Автор: Клим Куликов

"Иркут" вышел в полуфинал

Опубликовано: 04.04.2017 14:29

Это была настоящая спортивная драма. Баскетболисты "Иркута" минувшим вечером проводили пятую игру серии 1/4 финала суперлиги- 1 с "Сахалином". Про такие события, что происходили во дворце спорта, в Голливуде обычно снимают фильмы.

Игру "Иркута" в этом сезоне уверенно можно назвать главным спортивным событием областного центра. Пятая встреча с "Сахалином" не исключение. Количество зрителей подошло к отметке три тысячи человек. Люди стояли в проходах. И, конечно, в этот вечер поддержкой "оранжево-черные" были обеспечены. Трибуны задавили "Сахалин". Гости откровенно сели, а хозяева давили соперника. "+8" к концу первой четверти. Затем отрыв увеличился до 10 очков. "Мы понимали, что "Сахалин" - возрастная команда, габаритная. С их нынешним ограничением по задней линии, по защитникам мы понимали, что наше давление скажется и принесет свои плоды. И мы должны эту линию гнуть до конца", - сказал Александр Лукин, ассистент главного тренера БК "Иркут".

После у "Иркута" произошел эмоциональный спад, сказалось резкое начало. И "Сахалин", действующий чемпион страны, сравнял счет. При счете 59:59 за секунды до конца основного времени "Иркут" пытался сотворить чудо, которое получилось в Южно-Сахалинске в пятницу. Но Семен Шашков загубил отличный момент.

Овертайм. В эти пять минут болельщики были на грани нервного срыва. Команды шли очень ровно. Если "Иркут" забивал "трешку", "Сахалин" отвечал "трешкой", пока Максим Шелекето попаданием из-за дуги не вывел островитян вперед- 69:74 за минуту и 7 секунд до окончания овертайма. При счете 75:78 за три секунды Варнаков забивает оба штрафных. И при розыгрыше мяча "Сахалин" допускает пробежку. А дальше слова излишни.

Александр Варнаков, игрок БК "Иркут": У нас мотивация запредельная. Мы свою задачу выполнили, и нам терять было нечего. Это исторический момент для всех зрителей Иркутска.

Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут": Спасибо за поддержку. Не буду лукавить, наши болельщики - лучшие в стране. И эти последние секунды они защищались с нами и нападали, поэтому у нас было численное преимущество, были открытые броски.

79:78 - "Иркут" проходит в полуфинал. И этими словами все сказано.