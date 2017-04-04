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Автор:
Маргарита Кислицына

Выпавший снег стал причиной нескольких ДТП

Опубликовано: 04.04.2017 14:14

Сегодняшнее утро вызвало стресс у горожан. Весенний снегопад принес транспортный коллапс в Иркутске и на пригородных трассах. Кадры аварий и дорожных заторов заполонили интернет-пространство. Утренняя спешка и гололед привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям в разных районах города. Автовладельцы подсчитывают убытки и винят не капризную сибирскую погоду, а коммунальные службы.

Эти утренние кадры заставили задуматься автолюбителей и притормозить. В микрорайоне Ерши "Хендай" буквально летит по наклонной дороге. Цепляет припаркованную на обочине иномарку. И уже две машины несутся вниз. Не останавливают ни сугробы, ни бордюр. Дворники в последний момент успевают отбежать от надвигающейся угрозы. Ирина Чачина - водитель второго автомобиля - рассказывает: в момент аварии ее в машине не было. "Вышла из автомобиля осмотреть повреждения, потому что до этого у меня заблокировало колеса, поехала вниз, но успела задержаться за бордюр. Вышла осмотреть повреждения, и в этот момент в меня въехал "Хендай". Меня в машине не было в тот момент, когда у меня машина крутилась и летела вниз", - говорит Ирина Чачина.

Теперь водители подсчитывают, сколько потребуется на ремонт времени и денег. У машины поврежден бампер, появились мелкие царапины по кузову. Но повреждения при таком экстремальном спуске без управления могли быть и более серьезными. Как и для участников аварии на улице Помяловского. Столкнулись сразу 8 машин. Водители рассказывают: не справились с управлением, дорога была как стекло. Не спасли ни опыт, не шипованная резина. "Вот сейчас встает вопрос о том, чтобы подавать в суд на коммунальные службы в целом. В этом глобальном замесе из восьми машин я считаю, что были виноваты коммунальные службы, которые не привели дорогу в надлежащий вид", - сказала Виктория Манцерова.

К обеду дорожные инспекторы оформили с десяток происшествий. К счастью, все без пострадавших. Довольно сложная ситуация сложилась на пригородных трассах. Самыми опасными водители назвали Байкальский и Култукский тракты.



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