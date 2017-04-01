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Автор:
Виктория Малая

С 7 по 10 апреля в Иркутске пройдет 12-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале"

Опубликовано: 03.04.2017 17:31

Изображение Музыкальный праздник откроется шествием в 130 квартале и импровизационным концертом. Традиционно в рамках фестиваля пройдет детско-юношеский конкурс. Среди номинаций инструментальное соло, джазовый вокал, ансамбли и другие. Для молодых исполнителей организуют мастер-классы. Ну а завершится фестиваль большим гала-концертом. Для публики выступят всемирно известные джазмены. Например, выдающийся трубач Александр Сипягин, уникальная вокалистка из Австралии и другие.

"В составе его еще будет знаковый барабанщик, который сейчас является представителем молодого поколения. Он уже взрослый музыкант, но показывает прогрессивные грани джаза. Ну и, конечно, корифей нашего отечественного джаза Игорь Бутман. Со своим коллективом, который покажет программу, состоящую из традиционных хитов джаза", - рассказал Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля "Джаз на Байкале".

В рамках фестиваля пройдет и благотворительный концерт, который, в том числе, смогут посетить люди с ограниченными возможностями. Вся прибыль от продажи билетов пойдет на обустройство музыкальной комнаты в центре для особенных детей. Основные площадки для выступлений - областная филармония и музыкальный театр имени Загурского.

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