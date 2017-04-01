виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+1
Пн
день
+5/+7
Пн
вечер
0/+2
Вт
ночь
0/-2

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  55.9606
Евро/Рубль:
  59.8107

По данным ЦБР (2017.04.01)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 31.03.2017 (72.64)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

4 апреля стартует областной образовательный форум

Опубликовано: 03.04.2017 17:27

Изображение Открытость и доступность образования станет основной концепцией 13-го образовательного форума Приангарья. Он стартует завтра в Иркутске. За круглым столом соберутся педагоги, общественные деятели, руководители школ и университетов, а также сами ученики.

После обсуждения примут декларацию о дальнейшем развитии системы образования в Приангарье. Большая роль на нынешнем форуме отведена пилотному проекту по внедрению российского движения школьников. Таких площадок в Иркутской области сейчас 17. "Будет, конечно, деловая программа. У нас будет много площадок, которые посвящены общественным движениям. Так, будет представлен "Родительский университет", где также будут обсуждаться различные вопросы семейного воспитания", - сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Традиционно на форуме выберут лучшее образовательном учреждение, назовут имя учителя и воспитателя года. Победители станут известны 24 апреля. Кстати, впервые на форуме проведут конкурс на лучшую школу агробизнесобразования. Проект действует в Иркутской области с 2015 года.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8613619804382 Sec.