Автор: Альфия Еремеева

4 апреля стартует областной образовательный форум

Опубликовано: 03.04.2017 17:27

Открытость и доступность образования станет основной концепцией 13-го образовательного форума Приангарья. Он стартует завтра в Иркутске. За круглым столом соберутся педагоги, общественные деятели, руководители школ и университетов, а также сами ученики.

После обсуждения примут декларацию о дальнейшем развитии системы образования в Приангарье. Большая роль на нынешнем форуме отведена пилотному проекту по внедрению российского движения школьников. Таких площадок в Иркутской области сейчас 17. "Будет, конечно, деловая программа. У нас будет много площадок, которые посвящены общественным движениям. Так, будет представлен "Родительский университет", где также будут обсуждаться различные вопросы семейного воспитания", - сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Традиционно на форуме выберут лучшее образовательном учреждение, назовут имя учителя и воспитателя года. Победители станут известны 24 апреля. Кстати, впервые на форуме проведут конкурс на лучшую школу агробизнесобразования. Проект действует в Иркутской области с 2015 года.

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