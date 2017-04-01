Автор: Яна Романова

Сотрудничество между Иркутской областью и Белоруссией расширят

Опубликовано: 03.04.2017 17:16

План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством региона и правительством Республики подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Во встрече с делегацией принял участие руководитель отделения посольства Белоруссии в Красноярске Виктор Щетько и представители деловых республиканских кругов. "Наша задача, чтобы это соглашение было максимально работающим. Я бы отдельно выделил сферу туризма, как с точки зрения разработки совместных туристических маршрутов. Это будет способствовать и нам, и вам", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

На протяжении многих лет Беларусь остается одним из ведущих партнеров Иркутской области. Сегодня ставки делают также на сотрудничество в сфере поставок сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования белорусского производства, проекты создания лесоперерабатывающих предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области.