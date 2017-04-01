виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+1
Пн
день
+5/+7
Пн
вечер
0/+2
Вт
ночь
0/-2

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  55.9606
Евро/Рубль:
  59.8107

По данным ЦБР (2017.04.01)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 31.03.2017 (72.64)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Сотрудничество между Иркутской областью и Белоруссией расширят

Опубликовано: 03.04.2017 17:16

План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством региона и правительством Республики подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Во встрече с делегацией принял участие руководитель отделения посольства Белоруссии в Красноярске Виктор Щетько и представители деловых республиканских кругов. "Наша задача, чтобы это соглашение было максимально работающим. Я бы отдельно выделил сферу туризма, как с точки зрения разработки совместных туристических маршрутов. Это будет способствовать и нам, и вам", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

На протяжении многих лет Беларусь остается одним из ведущих партнеров Иркутской области. Сегодня ставки делают также на сотрудничество в сфере поставок сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования белорусского производства, проекты создания лесоперерабатывающих предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8212831020355 Sec.