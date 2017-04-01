Автор: Маргарита Кислицына

Детская шалость чуть не стала причиной сильного пожара в Иркутске

Опубликовано: 03.04.2017 16:50

12-летний ребенок поджег сухую траву на пустыре в Ленинском округе. Из-за штормового ветра огонь начал быстро распространяться и стал угрожать вплотную прилегающим к пустырю домам и частным постройкам. На тушение возгорания потребовалось больше часа. Подростка задержали и передали полицейским.

Напомним, с 15 марта в Приангарье действует особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня. Как сообщили в МЧС, только за выходные в области пришлось устранять около 40 возгораний травы и мусора. Тем временем в соседнем регионе - Забайкалье - из-за пожаров уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

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