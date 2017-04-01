Автор: Клим Куликов

В Ангарске неизвестный открыл стрельбу по машине с людьми

Опубликовано: 03.04.2017 16:48

Сегодня в Ангарске стреляли. Около часа дня на парковке одной из школ мужчина на велосипеде открыл огонь из травматического оружия по родителю одного из учеников, который в этот момент забирал сына с уроков.

Пострадавший получил касательное ранение лица. Также одна из пуль попала в окно автомобиля, ребенок не пострадал. Известно, что пострадавший является председателем родительского комитета школы и финансово помогает учебному учреждению. Сейчас полиция ведет поиск стрелявшего.