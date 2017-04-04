"Барьеров нет" от 31.03.2017

По данным ЦБР (2017.04.04)
Выпуск новостей за 03.04.2017 (50.77)
Сегодня в программе мы расскажем, что в городском выставочном центре имени Виталия Рогаля появилось оборудование, которое поможет инвалидам-колясочникам легко преодолевать лестничные пролеты и увидеть то, что раньше для них было закрыто. Также вы узнаете, что впервые в истории образования в Иркутской области в учебном плане специальности "Градостроительство" появилась дисциплина, где студенты изучают создание городской среды с учетом потребностей маломобильных групп населения.