Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 31.03.2017

Опубликовано: 31.03.2017 15:14

Сегодня в программе мы расскажем, что в городском выставочном центре имени Виталия Рогаля появилось оборудование, которое поможет инвалидам-колясочникам легко преодолевать лестничные пролеты и увидеть то, что раньше для них было закрыто. Также вы узнаете, что впервые в истории образования в Иркутской области в учебном плане специальности "Градостроительство" появилась дисциплина, где студенты изучают создание городской среды с учетом потребностей маломобильных групп населения.