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Автор:
Маргарита Кислицына

Завершился фестиваль танцевального спорта "Байкал-данс"

Опубликовано: 03.04.2017 14:16

Лучшие танцевальные пары из разных городов России собрались на иркутском паркете. В 24-й раз в столице Приангарья прошел фестиваль танцевального спорта "Байкал-данс". Участвовали более тысячи спортсменов. Оценивали их судьи международного класса из восьми стран, в том числе Италии, Польши, Сербии, Македонии, Нидерландов и Китая.

Соревнования проходили по европейской и латиноамериканской программам - всего более 20 категорий. Лучшими среди взрослых пар стали многократные победители всероссийских соревнований Илья Белобородов и Виктория Кочкина. Как рассказала художественный руководитель фестиваля Оксана Белобородова, турниру предшествовала насыщенная тренировочная неделя. Пары посещали мастер-классы иностранных специалистов, чтобы на соревнованиях показать высокий уровень подготовки. "Мы приглашали и на групповой семинар с автором нового учебника по европейской программе, это итальянский судья. Он провел семинар для пар города Иркутска и для тренеров города Иркутска. Это было очень интересно", - рассказала Оксана Белобородова, художественный руководитель фестиваля танцевального спорта "Байкал-данс".

А показательные выступления с восторгом оценили зрители. Своим участием фестиваль украсили двукратные чемпионы мира, лидеры европейских соревнований Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.



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