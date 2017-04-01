"Иркут" поборется за выход в полуфинал

По данным ЦБР (2017.04.01)
Выпуск новостей за 31.03.2017 (72.64)
Решающий бой. Баскетболисты "Иркута" сегодня проведут пятую встречу серии 1/4 финала суперлиги-1 с "Сахалином".
В минувшую пятницу в Южно-Сахалинске иркутяне смогли сотворить чудо: Дмитрий Злобин за 2 секунды до конца встречи забросил трехочковый и принес победу "оранжево-черным" - 79:77. Таким образом, "Иркут" сравнял счет в серии - 2:2. Ну а сегодня в 19.00 во дворце спорта "Труд" пятая решающая игра за попадание в полуфинал "Иркут" - "Сахалин".