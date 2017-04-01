Автор: Клим Куликов

"Иркут" поборется за выход в полуфинал

Опубликовано: 03.04.2017 14:12

Решающий бой. Баскетболисты "Иркута" сегодня проведут пятую встречу серии 1/4 финала суперлиги-1 с "Сахалином".

В минувшую пятницу в Южно-Сахалинске иркутяне смогли сотворить чудо: Дмитрий Злобин за 2 секунды до конца встречи забросил трехочковый и принес победу "оранжево-черным" - 79:77. Таким образом, "Иркут" сравнял счет в серии - 2:2. Ну а сегодня в 19.00 во дворце спорта "Труд" пятая решающая игра за попадание в полуфинал "Иркут" - "Сахалин".

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