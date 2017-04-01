Автор: Екатерина Лыкова

Теплый сухой март сменился дождливым апрелем

Опубликовано: 03.04.2017 14:09

Мокрый снег прогнозируют в Иркутской области сегодня ночью и завтра днем. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья не исключают сход снежных лавин. На дороге образуется гололедица.

Как пояснили метеорологи, всему виной холодные воздушные массы. Они пришли в Приангарье в воскресенье с сильным ветром. В Братске порывы достигали 25 метров в секунду. Уже полюбившаяся оттепель сменится прохладой. В среднем температура в ближайшие дни будет около +5 градусов днем. Но весна все же окончательно пришла. Причем на две недели раньше срока. Март был значительно теплее средних многолетних значений. Сообщает Иркутский Гидрометцентр.