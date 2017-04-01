Теплый сухой март сменился дождливым апрелем

По данным ЦБР (2017.04.01)
Выпуск новостей за 31.03.2017 (72.64)
Мокрый снег прогнозируют в Иркутской области сегодня ночью и завтра днем. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья не исключают сход снежных лавин. На дороге образуется гололедица.
Как пояснили метеорологи, всему виной холодные воздушные массы. Они пришли в Приангарье в воскресенье с сильным ветром. В Братске порывы достигали 25 метров в секунду. Уже полюбившаяся оттепель сменится прохладой. В среднем температура в ближайшие дни будет около +5 градусов днем. Но весна все же окончательно пришла. Причем на две недели раньше срока. Март был значительно теплее средних многолетних значений. Сообщает Иркутский Гидрометцентр.