Автор: Альфия Еремеева

Именем Евгения Евтушенко назовут библиотеку Иркутска

Опубликовано: 03.04.2017 14:08

С таким предложением мэр города Дмитрий Бердников обратился к комиссии по топонимике. Решение примут на ближайшем заседании.

Возможно, имя Евгения Евтушенко будет носить отреставрированная библиотека в микрорайоне Юбилейный, рассказал на своей странице в Facebook председатель комиссии Александр Гимельштейн. Это пока единственное предложение об увековечивании памяти Евгения Евтушенко. Кстати, еще в 1994 году именем поэта назвали малую планету Солнечной системы.

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