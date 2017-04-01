Именем Евгения Евтушенко назовут библиотеку Иркутска

По данным ЦБР (2017.04.01)
Выпуск новостей за 31.03.2017 (72.64)
С таким предложением мэр города Дмитрий Бердников обратился к комиссии по топонимике. Решение примут на ближайшем заседании.
Возможно, имя Евгения Евтушенко будет носить отреставрированная библиотека в микрорайоне Юбилейный, рассказал на своей странице в Facebook председатель комиссии Александр Гимельштейн. Это пока единственное предложение об увековечивании памяти Евгения Евтушенко. Кстати, еще в 1994 году именем поэта назвали малую планету Солнечной системы.