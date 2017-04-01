Автор: Марина Беклемишева

1 апреля ушел из жизни Евгений Евтушенко

Опубликовано: 03.04.2017 14:05

"Не люди умирают, а миры..." 1 апреля ушел из жизни Евгений Евтушенко. Он родился в Иркутской области на станции с романтическим названием "Зима". Два года назад поэт побывал на родине, читал стихи на площади, совсем как в молодости. Оказалось, это был последний концерт для земляков. Сегодня поэта вспоминают по всему миру.

Голос эпохи. Великий поэт, прозаик, сценарист, режиссер. Его всеобъемлющие стихи завораживали стадионы в десятках городов. А он всегда стремился на родину и воспевал ее в стихах и поэмах: "Я зашагал счастливо и тревожно по очень важной станции - "Зима". О маленьком сибирском городе благодаря Евгению Евтушенко узнали по всему миру.

И вот в 2015-м, несмотря на проблемы со здоровьем, он отправился в большое турне по России и посвятил его 70-летию Великой Победы. Концерт в Зиме тогда начался с урагана и града. Казалось, встречу отменят. Но даже небо не смогло помешать Евгению Александровичу. Его слушали, как всегда, заворожено, вдумчиво, восхищенно. А он был счастлив, что дома - в столице своего детства. И продолжал писать. В дороге, дома и даже на бегу. "Ну я вот в Красноярске уже написал стихи одновременно о Высоцком и о Че Геваре, потому что их портреты всюду в Сибири я видел очень много. Нет людей, неспособных любить поэзию, есть просто ленивые поэты, которые не ездят, не выступают перед своим народом, зажимаются и пишут стихи не для народа, для самих себя, для маленьких группок, и поэтому народ их не читает", - говорил Евгений Евтушенко.

Друг поэта Владимир Харитонов сейчас работает над альбомом "Я сибирской породы". В него войдут фотографии и автографы Евтушенко и его талантливых земляков. Они познакомились в середине 60-х. Тогда еще студент Владимир сделал снимок, который поэт затем назвал "гениальной фотографией юного Евтушенко". И всюду возил с собой. "До последнего он собирал стадионы, был настоящий поэт", - сказал Владимир Харитонов, друг Евгения Евтушенко.

Сейчас великого поэта вспоминают по всему миру. Его стихи, силу, молодость и любовь, которые светились в голубых глазах до последнего дня. Евгения Евтушенко похоронят 9 апреля, как он и завещал, в подмосковном Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака.

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